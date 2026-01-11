中村獅童、子ども顔出しのバリ島満喫ショット公開「パパにそっくり」「豪華ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】歌舞伎俳優の中村獅童が1月10日、自身のInstagramを更新。バリ島での家族旅行ショットを公開した。
【写真】53歳歌舞伎俳優「パパにそっくり」子ども顔出しショットが話題
獅童は「遅めの冬休みで、家族でバリ島に行ってきました」と報告し、滞在中の家族の姿を複数枚投稿。ホテルの部屋でカメラにピースサインを向ける子ども2人の写真や、家族4人のショット、プールを楽しむ子どもたちの姿などバリ島での様々なひとコマを公開し、「キッズプログラムも充実していて、陽喜も夏幹も、連日キッズアクティビティに夢中でした、スタッフの皆さんもお優しく、美味しいレストランも沢山あり、最高の滞在、自然豊かなバリ島でしかできないような経験、そして髪型もしてもらい、2人ともご機嫌です」と滞在中の様子を綴っている。
この投稿に、ファンからは「お子さんたちパパにそっくり」「すごく楽しそう」「素敵な家族」「豪華ですごい」「2人とも可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
◆中村獅童、バリ島家族旅行ショット公開
◆中村獅童の投稿に反響
