カワラボ新グループ・MORE STAR、コール&レスポンスで会場盛り上げる 堂々初ランウェイも【カワコレTGC】
【モデルプレス＝2026/01/11】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(11日、ツインメッセ静岡）
KAWAII LAB.の新グループ・MORE STARが出演し、圧巻のステージを披露した。
【写真】カワラボ新グループ、ミニ丈衣装で美脚輝く
MORE STARは、12月12日にデビューを飾った新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人組。グループ名には、未熟で未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。
星のモチーフやメタリックな素材が多用された存在感溢れるメンバーカラーの衣装を纏い、ランウェイに登場。デビュー直後とは思えない堂々としたウォーキングやポージングを披露し、観客からは大きな歓声が上がった。
ライブパフォーマンスは、デビュー曲「もっと、キラッと」からスタート。「みなさん今日もいっぱい盛り上がっていきましょう！」と呼びかけ、会場を大いに盛り上げた。
リズムゲームがモチーフになった「ハグ！」では、ファンとコール＆レスポンスで一体感を演出。披露後は「また静岡でライブができるように私たち精一杯頑張ります！」と意気込み、ステージを後にした。
M1.もっと、キラッと
M2.ハグ！
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。
なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
