「相河郷」はなんて読む？長崎県にある5文字の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「相河郷」はなんて読む？

「相河郷」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、長崎県の地名です。 いったい、「相河郷」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「あいこごう」でした！ 相河郷は、長崎県南松浦郡新上五島町にある地名。 新上五島町にある「太田製麺所」では、うどん作りが体験できます。 100年の歴史を持つ製麺所の若き麺匠から、代々語りつがれてきた五島列島でのうどん作りの歴史を聞き、麺作り工程の一部を体験できるのだそう。 また、地獄炊きの試食もついていて体験後は麺匠に話を聞きながら商品の購入もできますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『新上五島町観光物産協会』

ライター Ray WEB編集部