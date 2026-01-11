１月１１日の京都１２Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１８頭立て）は、武豊騎手が乗った１番人気のナリタエスペランサ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）が勝利した。１馬身差の２着に４番人気メイショウテンク（団野大成騎手）が入り、さらに１馬身１／４差の３着に３番人気サリエンテ（北村友一騎手）が入った。勝ちタイムは１分４９秒２（良）。これで通算成績は４戦１勝とした。

１１Ｒの淀短距離Ｓでは、ヤブサメで大外強襲を決めたレジェンドの読みがさえた。初コンビのナリタエスペランサでハナを切ると、１０００メートル通過が６１秒９のスローペースに落とし、レースをコントロールした。ラスト３ハロンを１１秒９―１１秒５―１１秒５の絶妙なラップ構成で、悠々と逃げ切った。

メインに続き連勝の武豊騎手は、これが今年の４勝目。「スタートでつまずきましたが、スッと行けたし、先手を取れたら取ろうと思っていました。最後まで（脚色は）衰えなかったですし、こういう競馬もあっていそうですね」と満足そうに振り返った。

なお、京都競馬場の２月１日までの最終レースは、ダートだと照り返し等で日光がまぶしいという騎手サイドからの要望があり、安全性を考慮して芝のレースが組まれている。