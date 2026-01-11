食べて、知って、考える。#FRaUサステナ部員が体験した「食の未来を味わうランチ会」

未来の“食”を見つめる「EARTH BEAT FES 2025」に、FRaUがメディアパートナーとして参加。イベントとコラボレーションしたランチ会に#FRaUサステナ部の部員7名をご招待。ともに味わったおいしいひとときをお届けします。

“おいしい”だけで終わらない。ひと皿にのせた物語を知る食卓。

2025年10月の週末。小雨が空気を湿らせ、ひんやりとした冬の気配が立ちこめる朝。東京駅からバスに揺られること1時間と少し、#FRaUサステナ部 の部員7名は、千葉県木更津市にあるサステナブルファーム＆パーク「KURKKU FIELDS（クルックフィールズ）」へ向かいました。

この日、開催されていたのは、食材の定期宅配サービス「Oisix（オイシックス）」を展開する「オイシックス・ラ・大地」と「クルックフィールズ」が立ち上げた合弁会社「オイシクル」による、初の大型イベント「EARTH BEAT FES 2025」。

農・食・自然の循環を通じて“いのちのてざわり”を感じられる会場には、日本各地から集まった生産者によるマルシェをはじめ、アップサイクルのワークショップや“食”のスペシャリストたちを招いたトークショーなど、食の背景を“知る”ことができる多様な場が広がっていました。

そして、部員たちが心待ちにしていたのが、FRaUがコラボレーションしたスペシャルランチコース「BOSOつながるロングテーブル〜森と海と、食と希望〜」。房総の恵みを生かした料理と、シェフや生産者の話を聞きながら、“食べる”の背景にあるストーリーを味わえる特別な食卓です。

フルコースを手がけたのは、クルックフィールズで経験を積み、2025年11月に東京・南青山に誕生したイノベーティブ・イタリアンレストラン「suscrea（サスクリエ）」のエグゼクティブシェフとして腕をふるう新進気鋭の料理人、山名新貴シェフ。

料理は、野菜・小麦・肉・果物などを使った5品のコース。

一皿目は、クルックフィールズで飼育される水牛のミルクから毎朝つくられる名物・搾りたてモッツァレッラ。

トマトのエキスとカツオと昆布だしをかけ合わせたスープに浮かべ、シソのオイルをまとわせたひと皿のおいしさに、言葉を失う部員たち。「こんなにおいしいチーズは、はじめて食べました！」と感動する人も。

次に登場したのは、千葉・八街市で自然農法をベースに農作物を育てる「エコファームアサノ」の有機野菜のグリルを、千葉・鴨川市でハーブやエディブルフラワーを栽培する「苗目」のハーブと虹色のソースで彩った鮮やかなひと皿。

続いては、千葉・大原港で漁業､遊漁船業を経営する「拓永丸」の採れたてタコと、磯焼けにより減少しつつある海藻を採取し、環境負荷の少ない陸上栽培と海面栽培によって蘇らせ、海藻の新しい食べ方を提案する「シーベジタブル」の多様な海藻を合わせたパスタ。

テーブルに運ばれてくるやいなや、漂う磯の風味にテーブルがざわつきます。「海藻とパスタって相性がいいんだ！」という驚きの声も聞こえてきました。

お待ちかねのメインは、木更津の山で捕獲された野生の鹿を薪でじっくりと焼き上げた鹿肉に、ポルチーニのソースを添えたひと皿。

近年、日本では鹿が急増し、農作物を荒らす獣害が深刻化しています。その鹿をただ処分するのではなく、命をありがたくいただくことが大切と語る、同じテーブルの参加者の話に、真剣に耳を傾ける部員たち。

最後は、皮ごとキャラメリゼした「木更津ファーム」のアイスクリームバナナに、千葉の自社圃場で農薬・化学肥料を使わず、環境負荷の少ない農業を営む「Bocchi」の落花生の旨みを利かせたデザートです。

まるでアイスクリームのような、滑らかな口溶けが特徴のアイスクリームバナナは、日本ではかなり珍しい品種。さっぱりとしたオレンジのソースが、余韻を爽やかに締めくくりました。

ひと皿ごとに、ザクロの酸味がはじけるスパークリングや、ハーブのブルーベリーと山椒を合わせたコンブチャなどのオリジナルのペアリングも用意され、部員たちは他ではなかなか出会えない珍しい組み合わせや風合いに驚きながら、会話を弾ませていました。

同じ食卓から生まれた、それぞれの気づき

普段はなかなかつながりにくい“つくる人”と“食べる人”が同じテーブルにつき、土地の魅力や生産者の想いに耳を傾けながら味わう時間。そこでどのような気づきがあったのでしょうか？ 部員たちが、その思いを言葉にしてくれました。

いつも食べている食事の“向こう側”を知ることができた

「普段、何気なく食べていた“食”にも、つくる人、届ける人がいること。つくり手の思いやいのちの大切さ、環境と人とのつながりを感じ、食の連鎖にも感謝の念を抱きました。お料理はどれもおいしかったのですが、とくに水牛モッツァレッラは、見た目も美しく印象に残っています。今回、はじめて『クルックフィールズ』を知りましたが、房総半島の豊かな里山、里海を感じられる素敵な場所でした。また伺いたいです」（川嶋尚子さん）

自分が何を選ぶのかを、もう一度見つめ直したい

「もともと環境問題に興味があったのですが、食の豊かさという面では仕事が忙しく、なかなか意識できていないことが多かったので、どのような生産者さんが、どのような思いで育てているのかを知りたいと思い、応募しました。お料理は、はじめて口にする食材があったり、千葉の鹿や猪、キョンについてのお話をうかがったりと新しい発見がありました。ランチ会のあとイベント会場内で、ジビエの革を使ったキーホルダー作りに参加したのですが、触り心地がよく気に入っています。命をいただくので、できる限り捨ててしまう部分を発生させない取り組みが素敵だと思いました。自分が何を選ぶのか、改めて意識していきたいです」（林真奈美さん）

生産者との会話から、食の安全性を考えるきっかけに

「都内に住んでいると、第一次産業に従事されている方とお会いする機会がほとんどないので、生産者の方の話を聞いてみたいと、参加を決めました。生産者の方とテーブルを共にし、食事ができたことで、食の安全性を再考するきっかけとなりました。お料理は、鹿肉のステーキがとってもジューシーで、今までいただいた鹿肉の中でも断トツでおいしかったです。どんな健康法よりも、食事が一番大切だと思うので、もっと自分なりにこだわりを持って、SDGsを意識していきたいと思いました」（鈴木瑛子さん）

私のこれからに良いインスピレーションを与えてくれました

「サステナブルや環境への取り組みを、実際に肌で感じられる絶好の機会だと感じ、応募しました。環境に配慮しつつ、クオリティの高いものを提供するには、さまざまな選択肢があること、そして、今までなかったものをドンドン開拓して行けるんだと目を開かされた思いです。日常のサイクルの中に、こういった循環や環境コンシャスなものを、もっと取り入れていきたいと感じました。他では体験できない素晴らしい時間を過ごさせていただいたことに、心から感謝いたします。参加できたことは、間違いなく私のこれからに良いインスピレーションを与えてくれました」（大久保淳司さん）

参加者たちの行動力や意志の強さに感銘を受けました

「これまで参加してきたイベントは、企業や著名な方々が主催するものが多かったのですが、今回、個人であっても志をきちんと具現化し、行動されている方がいることを知り、その行動力や意志の強さに、大きな感銘を受けました。地球温暖化についても、陸や海などさまざまな場所に影響が広がっていることを改めて実感し、今できることに向き合わなければならないと、内心少し焦りを感じました」（勝尾まゆみさん）

地産地消を体験してみたいと思い応募しました

「参加したきっかけは、以前から『クルックフィールズ』に興味があったこと、そして私自身が野菜や果物の物流会社で働いていることも大きな理由でした。職場では、少しのキズや傷みがあるだけで廃棄されてしまう野菜や果物を、社員が一袋100円で買い取っています。一方で、農家の方の収入は決して高くなく、その状況にずっと疑問を感じていました。そんな背景もあり、地産地消の取り組みを実際に体験してみたいと思い、応募しました。また、害獣を食肉にする際、いかに素早く、適切に処理する技術が重要かを知ることができたのも大きな学びでした。獣害の課題について話を聞き、これからはジビエをより積極的に食べていきたいです」（三松花菜子さん）

「生きる喜びは、自然の中にたくさんあるんだ」と、温かい気持ちに

「食事を通して生まれた会話は、これからの未来に向かって生きていくための活力になりました。この感動的な体験をきっかけに、自分なりに発信したり、行動に移していきたいと感じています。中でも印象的だったのは、自分だけでなく、同じような想いを抱く人たちが集まっていたこと。一人では決して体験できない、とても貴重な時間を過ごせたことに、心から感謝しています。楽しみながら学び、おいしさや自然の美しさを分かち合えたことで、『生きる喜びは、自然の中にたくさんあるんだ』と、温かい気持ちに包まれました。これからも、よりよい未来を育む仲間として、部員の皆さんとつながっていけたらうれしいです」（住吉弓さん）

食べることを入り口に、人や土地、未来へと思いを巡らせた一日。ここで得た気づきは、“毎日の食”だけでなく、これからの“生き方”を見つめ直す小さなきっかけになったのかもしれません。

撮影／市谷明美

