家族と親族を招くのは新郎だけ。新婦の親は呼ばない「結婚式」が感動の嵐を招いた理由

「自分にとって家族と呼べる人は誰なのか」

かつて結婚式は「家と家を結ぶもの」とされ、当人たちの思いよりも、慣習や体裁が優先されることも少なくなかった。けれども、時代が変わり、価値観も変わって、主役のふたりの意志こそ尊重されるべきと考える人が増えた。

家族仲のよい家庭で育った新郎と、血縁の親族を一切呼ばないと決めた新婦。大学の先輩後輩として出会い、長い交際を経て結婚を決めたふたりは、「自分にとって家族と呼べる人は誰なのか」を結婚式を通して考えてきた。そして、新婦の決断を新郎だけでなく、新郎の家族も理解し、参列を約束してくれた。

ところが異を唱える意見が予想外のところから出てきた。

「家族がいないと結婚式はできないのか」

新郎側の家族にも理解してもらって、ようやく結婚式場探しを始めたふたりでしたが、行く先々で、「親御さんは呼んだ方が……」「ご家族は何名いらっしゃいますか」と訊かれるうちに、紗季さん（当時34歳）と誠さん（当時33歳）は次第に戸惑い、説明することに疲れてきます。

意見する経験豊富なプランナーは、後々後悔させたくないなどの善意からなのは明らかなのですが、紗季さんは「結婚式をするのは自分たちふたりなのに」「もう30代なのに、血縁関係のある家族がいないと結婚式はできないのか」と、準備が進むほど大きな違和感になっていったといいます。

そこでふたりは、新郎家族・新郎側ゲストが違和感なく、同じ温度で過ごせる場にするにはどうしたら良いかを考えるように。「何ができるか」ではなく、「何をしなくてすむか」を軸に考えるようになったそうです。

「通常」から変えたこと

ふたりは、「通常」とされていることが自分たちに本当に必要かどうかを、一から見直しました。

たとえば、挙式で紗季さんが一緒にバージンロードを歩くのは、一人で地元を離れた頃から通っていた、飲食店の主人です。

上京して間もない頃、一人で通う紗季さんがご飯を食べながら話す、学校のこと、仕事のこと、これからのことを聞いてくれました。紗季さんにとって、そこは、日々の出来事を気楽に口にできる場所、紗季さんが思い描いた「家族」だったと言います。

進む道に迷った時期には、時間を取って話を聞いてくれ、ときには一緒に怒り、「父親だと思ってほしい」と、評価や期待を押し付けることなく接してくれた人でした。

また、披露宴ではプロフィールムービーや過去紹介、写真展示は行わないと決めました。一般的な披露宴では、こうした演出が続くほどゲストと落ち着いて話せる時間は短くなりがちです。ふたりはそこをカットして、「話せる時間」を中心に置くことにしました。

具体的には、通常約2時間半の披露宴を三つーー前菜はこのテーブル、魚料理は別のテーブル、メインは残るテーブルーーに分け、新郎新婦がゲストのテーブルに移動しながら、一緒に食事をする構成に。ともに座って同じものを食べ、普段通りの話をする、アットホームな時間を作ったのです。

家族への手紙、ケーキカット、サプライズ、余興、スピーチ、両家挨拶、花束贈呈。いわゆる定番のコンテンツはやめて、その代わりに入れたのがゲスト紹介でした。

新郎新婦から一人ひとりについて、自分にとってどんな存在なのか、どんな場面で支えてくれたのかを紹介する。それは、ゲストひとりひとりが、なぜ自分が招待されたかを理解し、ゲストひとりひとりがどんな風につながっているかが、自然と伝わってくる時間になりました。

親が締めの挨拶する形もやめました。紗季さんと誠さんが前に立ち、「ここにいるみんなは私にとって本当の家族です」と伝えて結婚式を結びました。

「挙式＋披露宴」にこだわる必要はない

結婚式の終わった後に、誠さんのご家族がこんなことを言っていたといいます。

「紗季ちゃんから『呼びたい家族はいない』と聞いた時は、これまでずっと一人で頑張ってきたのだと思っていました。でも、結婚式に来てくれた”家族”との関係を見て、あんなにも大切にされ、紗季ちゃんも周りの人を大切にしながら生きてきた人だということがよくわかりました。

『血の繋がりだけがすべてじゃない』、本当にその通りですね」

紗季さんと誠さんの結婚式は、新しく家族となったふたりが「自分たちが選んだ家族」にこれまでの感謝を伝えたい、という思いが伝わる、素晴らしい形になったと思います。

ただ、今回は新郎側のご家族の理解があってこその例。誰もが実現できるとは言えないでしょう。

私は必ずしも「挙式＋披露宴」という形にこだわる必要はない、と思うのです。

たとえば、ふたりだけで式を挙げること。ハネムーンを兼ねて海外や憧れの場所でふたり挙式をされる方も多くいらっしゃいます。

友人中心の1.5次会や、披露宴の中でそのまま誓いを立てる宴内人前式のように、「式」と「パーティー」を分けない形を選ぶ方もいます。

宴内人前式は、集まった人全員がそのまま立会人となり、特定の役割や親族前提の進行を設けないスタイルです。誰を呼ぶか、誰に見守ってほしいかという前提を、そのまま形にしやすい選択肢のひとつでもあります。

チャペルのような場所でなく、レストラン等でも可能な挙式スタイルなので、自分たちで結婚式の意味を考えたい方にはおすすめの方法です。

家族のことは、なかなか言葉にしづらいテーマです。

私は結婚式だからと言って、世の中の「常識」をすべて受け入れる必要はないし、反対に、自分たちの気持ちを世の中全員に理解してもらう必要はないと、思っています。

とはいえ、ほとんどの人にとって結婚式は初めてのもの。もし考えに行き詰まるときがあれば、ふたりだけで抱え込まず、まずは気軽に相談していただけたらと思います。

契約時見積もり額：60名390万円

