『No No Girls』最終審査から1年後…ふみの、ソロデビューで直筆メッセージ ちゃんみなも呼びかけ
ラッパー／シンガーのちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」からシンガー・ソングライターふみのが11日、ソロデビューを果たした。
【写真】『No No Girls』最終審査から1年後にソロデビュー ふみの直筆メッセージ
ガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』が神奈川・Kアリーナで開催され、HANAが誕生した日。ちょうど１年が経った記念すべき日に、同オーディションに「FUMINO」として参加した「ふみの」としてデビューを飾った。デビュー曲「favorite song」をリリースした。
ふみのは、日付が変わる0時ちょうどに自身のXに直筆メッセージを投稿。「これからきっと、色々な経験をするだろうし、色々な感情と出会えると思う。それを歌にして、みんなと共有できること本当にうれしく思います」と感謝。「私の背中は押してもらったから、これからは私がみんなを」とつづった。
ちゃんみなも自身のXを通じて「おめでとう ありがとう ふみの」とメッセージ。「デビュー曲の私たちの大切な曲『favorite song』沢山愛してください」と呼びかけた。
同日には、日本テレビ系情報番組『シューイチ』（前7：30）で初の生パフォーマンスを披露した。
