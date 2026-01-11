¸Þ½½È¨¡Ö¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢WBCÂåÉ½¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤ÎµÈº´Èþ±¿Æ°¸ø±à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£µ¨¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ºòµ¨¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿118»î¹ç½Ð¾ì¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£
¡¡¹Åç¤Î½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¤é¤ÈÎý½¬¤·¤¿¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï½ÐÎÝÎ¨¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥ß¡¼¥ÈÎÏ¸þ¾å¤äÁªµå´ã¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤ëÂÇ¤ÁÊý¤ò»î¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¡ÖºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤À¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£