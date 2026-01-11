タレントの梅宮アンナ(53)が10日に更新された作家で僧侶・家田荘子氏のYouTubeチャンネル「家田荘子ちゃんねる」に出演。2019年12月に他界した父で俳優・梅宮辰夫さん（享年81）の遺産について言及した。

辰夫さんの他界後「1回も泣いていない」と明かしたアンナ。「母が泣いているので、やっぱり一緒に泣いているわけにはいかない」としつつ、遺産整理などには苦労したと説明した。

相続税の申告は被相続人の死後10カ月目が期限となるため、辰夫さんの死後「1週間くらいで動き出した」というアンナ。しかし、「銀行口座が10個くらいあったんじゃないかな。今はそんなに作れないけど、昔はたくさん作れたので。10口座があったら10書類が必要」「生まれてから亡くなるまでの居住記録も出さないといけない」と、苦労を語った。

さらに、辰夫さんは銀行に貸金庫を所有しており管理費を払い続けていたという。アンナは「お宝じゃないけど、母と2人で少し楽しみにしていた。株券が入ってるのかなとか、大事なものが入っているのかなとか。でも、開けたら空なんですよ。ずっと空なのに（使用料を）払い続けてたんですよ」と苦笑いで振り返った。

辰夫さんは日本有数の高級住宅街である東京・渋谷の松濤と神奈川・真鶴に邸宅を保有していたという。アンナは辰夫さんに関する相続が終了した後、真鶴の家に引っ越し。しかし、「この家を手放さないと、自分が破産すると思った。管理をする敷地が700坪あって。家は建坪100坪ぐらいの4階建ての鉄筋だったのでこれもまた大きくて。植木職人が必ずいて、誰もいない日がない。腐ってきている木があって、それの処理に100万円くらいかかる」と、莫大な管理費を要していたため、売却に踏み切ったことを明かしていた。

相続の手続きに苦労しつつも「何もなかったら悲しみに打ちひしがれてずっと泣いてたかもしれない。やるべき役割を与えてくれたのは、凄く助かったんじゃないかなと思います」とも話していた。