＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡

7人組アイドルグループ、SWEET STEADYが登場してステージを盛り上げた。

後輩のCUTIE STREETらに続いてステージに上がると、「カワイイコレクション」でスタート。山内咲奈（21）が「まだまだ楽しんでいけますか！これからもっともっと楽しんでいくよー！」とあおり「ハートの魔法」「ファンファーレ」なども披露。計4曲のパフォーマンスで締めくくった。

SWEET STEADYは25年「NHK紅白歌合戦」にも出場したFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらアソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト、KAWAII LAB.から誕生したアイドルグループ。奥田彩友（24）音井結衣（24）栗田なつか（23）塩川莉世（25）庄司なぎさ（25）白石まゆみ（25）山内咲奈（21）が所属している。

この日のイベントには所属アイドル約50人が大集結。東京ガールズコレクションとの初コラボレーションイベントで、冒頭ではメンバーらがテーマごとの衣装を着てランウエーも行った。テーマは「KAWAIIで世界を埋めつくす。」。MCは静岡4局の大場舞桜（静岡朝日テレビ）、弦間彩華（テレビ静岡）、澤井志帆（静岡第一テレビ）、杉本真子（静岡放送）の4アナウンサーが交代で務めた。