挨拶しているのに相手から返事がないと、「声をかけているのにどうして無視するの？」と不快な気持ちになることがあるでしょう。B.B軍曹さんがInstagramに投稿した作品『他人にイライラする時の共通点』はそんな気持ちを解決できると、大きな話題を呼んでいます。



物語は、作者がマンション内を歩いていたところから始まります。前方から来た住人に挨拶しますが、相手から返答がなく、そのことで不快な感情が湧き上がったのだそうです。



帰ってからその出来事について夫に話すと「他人にイラッとするポイントって、自分が気をつけているポイントだよね」という意外な回答が返ってきます。



さらに、「腹が立つのは自分が大切にしていることを雑に扱われたから」と続けます。そして、「怒らなくてもその丁寧さが君の品格なんだから大丈夫」と優しい言葉に、作者は気持ちが楽になるのでした。



読者からは「自分がイラつく理由が解って、そういうことか〜ってなりました」「仕事、大事にこなそうとしてたから周りにイライラしてたんだと気づかされました…」などのコメントがあがっています。そんな同作について、作者のB.B軍曹さんに詳しく話を聞きました。



「イラッ」とするのは相手ではなく、自分の感性の問題

ー実際に“挨拶が返ってこなかった瞬間”にどんな感情が湧いたのでしょうか？



正直に言うと、一瞬でモヤモヤマックスになりました（笑）「え？無視？私、なんかやらかした？」みたいな感じで。小さな出来事なのに、頭の中で確認作業が急に始まるあの感じです。あれが数回続くと、もう「私、空気なの？」くらいの気持ちになります（笑）



ー髭さんの「怒るポイントは自分が気をつけているポイント」という言葉を聞いて、最初にどんな感情になりましたか？



最初は「耳が痛い〜」と思いました。でもすぐに「そうか、これは相手の問題じゃなくて、自分の感性の問題なんだ」と思えたので、ちょっと楽になりました。怒るかどうかじゃなくて、自分のルールをどう保つか。その視点に変わると、いい意味で他人に期待しなくて済むのかなとおもいます。



ー気になるコメントありましたか？



「自分の品格を上げる修行だと思えば、他に気を取られない」というコメントはとても印象に残りました！私も相手の反応ばかり気にしていたので、「そうだ、自分のやることは変わらないよな」と落ち着いて考えさせられました。



コメント返信は、目についたものにはできる限りお返しする、というルールでアカウントを始めてからずっと続けています。フォロワーさんのコメントは本当に面白くて、そこからネタが生まれることもよくあります（笑）



（海川 まこと／漫画収集家）