【忘れられない出産の記憶】先生の呟きで不安。でも大・丈・夫！【第12話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、出産中に不安を覚えたママに起こった一件です。
医師の声「ちっちゃいな……」
帝王切開での出産の最中、突然聞こえた執刀医の言葉。先生は何の気なしに発言したのかもしれませんが、ママにとっては天国から地獄へ一気に叩き落されたように心に影を落とすのです。
生まれたわが子は約2,200g。おそらく大きな問題にはならなかったのでしょう。それでも思い悩み自分を責めるのが母、なのです。
娘さんはママの心配をよそに、すくすくと成長。小学6年生になった現在、すでにママの身長を追い抜いたのだそう。気持ちがホワッと軽くなりますね。ここまで長く心配したそのお気持ち、お察しします。どうかこれからもお子さんを温かく見守り続けてあげてくださいね。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
