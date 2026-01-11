¡ÖÂæÏÑ¤ÇÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢ÂçÃÀ·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç?¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´!¡×
¼«²è¼«»¿¡Ö·ë¹½¡¢¥¤¥±¤Æ¤ë¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬àÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂæÏÑ¤ÇÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¶»¸µ¤Ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Ç¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤·Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAI¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬...·ë¹½¡¢¥¤¥±¤Æ¤ë¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇú¥¤¥±¤Ç¤¹♡¡×¡ÖÈ±¤¹¤Ã¤´¡ª²¿»þ´Ö°Ì¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤«¤Í¤µ¤ó?²¿¤«ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤Ê¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤Î»Ñ¤Ç¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹½Ð¤Æ¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£