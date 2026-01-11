【今週の運勢】1月12日（月）〜1月18日（日）の運勢第1位は山羊座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 1月12日（月）〜1月18日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★山羊座

運勢第1位！ 「考えてから動く」よりも、動きながら自分を再定義していく流れに入ります。完成形を決めてから名乗るのではなく「とりあえずやってみる」「前に出てみる」ことで、自分の輪郭がはっきりしてくるタイミング。慎重さや準備万端であることが強みのあなたですが、今週はあえて未完成のまま一歩踏み出すことが運を開きます。迷いながらでも進む姿勢そのものが、周囲に新鮮な印象を与えそうです。

第2位★乙女座

運勢第2位！ 「好きなことを成果として形にする」流れに入ります。楽しみや関心を気分転換で終わらせず、どう育て、どう続けるかを考えるタイミング。完璧さを求めすぎず、現実的に回る形を選ぶことで、創造性が安定して発揮されていきます。自分の手応えを外の世界とつなげることで、充実感と自信が同時に育つ週です。

第3位★水瓶座

運勢第3位！ 「理解しようとしないこと」が回復につながる流れです。理由を探したり、先の意味を定めたりするより、今はただ起きている感覚をそのまま通過させていくタイミング。頭で整理しきれなかった違和感や疲れは、無理に言葉にしなくても、静かな時間の中で自然とほどけていきます。余白を許すほど、感覚が澄んでいきそうです。

第4位★牡羊座

今週の牡羊座は「自分がどの立場で評価されたいのか」を明確にする流れです。勢いや瞬発力で前に出るより、これまで積み上げてきた経験をどう社会に示すかが問われます。注目されること自体が目的ではなく、「任せても大丈夫な人」として認識され、みんなから感謝される星回り。自信を持って「私に任せてください」と手を挙げてみて。

第5位★蠍座

「考えを人に渡せる形に仕上げる」流れに入ります。感じ取る力や洞察を、自分の中だけで深める段階は一区切り。これからは、誰に・何を・どの順番で伝えるかが重要になります。言葉を選び、構造を整えることで、誤解や緊張が自然と減っていきそう。伝える前に一度整理する習慣が、日常の安定感を大きく高めていきます。

第6位★蟹座

「関係を続ける前提で整える」流れに入ります。気持ちが通じているかどうかより、役割や約束が現実的に噛み合っているかを見直すタイミング。曖昧な関係や、その場しのぎのやり取りは少しずつ形を失い、きちんと成立する関係が残っていきます。安心感はベタベタした情ではなく、信頼、尊敬、あたたかさから生まれると実感できそうです。

第7位★獅子座

「自分がどう輝くか」よりも、「どう活かされているか」に意識が向かう流れです。存在感を示すことは少し脇に置いておいて、日常の役割や継続的な働き方を整えるタイミング。やるべきことをこなしていく中で、自分の力が確実に周囲を支えている実感が生まれそう。客観的に自分がどのような状態か観察してみるのがオススメ。

第8位★双子座

「関わり方を一段深める」流れに入っています。情報や言葉で理解する段階から、実際に誰と何を共有するのかが問われるタイミング。表面的なやり取りでは見えなかった責任や影響範囲がはっきりし、関係性の質が変わっていきそうです。軽さを手放すことで、不思議と安心感と安定感が手に入ります。

第9位★魚座

「どこに身を置くか」で運の質が変わるタイミングです。自分の内側を深めるより、どんな集まり・情報・人の輪に触れているかを見直すことが先。なんとなく居心地がいい場所より、少し視野が広がる環境を選ぶことで、考え方や目標が更新されていきます。未来は想像するものというより、参加する場所によって自然に決まっていく感覚がありそうです。

第10位★天秤座

「安心できる拠点を現実的に整える」流れに入ります。生活の基盤や居場所を安定させることが最優先に。誰かに合わせて選んできた環境や役割を見直し、自分が無理なく続けられる形へと整えていくタイミングです。いつも一緒にいる人間関係から少し距離を置いて1人の時間を持つのもオススメ。自分軸が定まると、判断力と余裕が自然に戻ってきます。

第11位★牡牛座

今週の牡牛座は「自分が何を信じ、どんな視点で世界を見る人なのか」をはっきりさせていく流れ。感覚的な納得や個人的な経験を、自分の中だけで完結させず、より広い世界で通用する考え方へと整理していくタイミングです。迷いが減っていくのは、視野が広がり、判断基準が一本化されていくから。今週は、人生の指針になる考え方を言語化できそうです。

第12位★射手座

「何を自分の価値として残すか」をはっきりさせる流れに入ります。広げてきた可能性や挑戦を、そろそろ手元に定着させるタイミング。勢いで動くより、自分がすでに持っている力・信頼・実績を確認することで、足元の安定感が増していきます。外からの評価に振り回されず、自分の基準で価値を定めるほど、迷いが減っていく週です。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

