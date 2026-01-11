守護神復活を見据え巻き返しを誓う横浜ＤｅＮＡの山崎

あふれる情熱と野球愛で、チームを明るく照らす。

来季プロ１２年目を迎えるＤｅＮＡの山崎。不調にあえいだ今季は自己最少の１７登板１セーブにとどまり「チームへの貢献という部分で物足りなさを感じた」と悔しさをにじませる。

ルーキーイヤーから、守護神に抜てきされたチームの顔だ。相川新監督は、就任会見でチームの中心にいなければいけない選手の一人として名前を挙げた。山崎は「ふがいない成績が続く中で、名前を挙げてもらうことは、選手におけるこれ以上ない喜び」とかみしめつつ「チームの中でも手本にならないといけない。覚悟を持って臨みたい」と表情を引き締める。

右腕の原動力は「愛されるチームになる」との思いだ。例えば今季、医療的ケアが必要で外出がなかなかできない子どもたちを横浜スタジアムに招待。交流後にマウンドにも立ち、１回無失点の好投を見せた。「エネルギーを与え、人の気持ちを動かせられる選手であり続けたい」という。

熱いチーム愛で後輩たちからの信頼も厚い。今オフは宮城、堀岡と沖縄・宮古島で自主トレーニング後、横浜で石田裕や吉岡、清水らも合流し、約１０人で鍛錬を積む。「切磋琢磨（せっさたくま）して、彼らが活躍できる環境を整えたい」と思いやりつつ、先頭に立ち続ける覚悟だ。「発言力や引っ張る部分は、やっぱり結果を残すしかない」と背筋を伸ばす。

入江が台頭し、守護神の座は安泰とは言えない。もちろん分かっている。山崎は「誰もが投げたいポジション。本当に競争」と覚悟を決め、「自信を持って（抑えを）投げてほしいと言われるまで腕を振り続け、前に突き進んでいきたい」と巻き返しを期す。そして長年の経験に裏打ちされた気持ちの強さは、誰にも負けない自負がある。