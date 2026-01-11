新日本プロレスを２０２４年１月末で退団し、米国で活動しているオカダ・カズチカの妻で、声優の三森すずこが、大きな白蛇とのショットなどを公開した。

年末年始を日本で過ごしている三森は１１日、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年の初仕事は、映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』完成披露試写会に登壇しました！ 前作から一緒のさっくん、綾音ちゃん＆収録ではお会いできなかった武内さんと一緒に」と記し、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介とダブル主演する日本語吹き替え版のアニメ映画「白蛇：浮生」（３０日公開）の完成披露試写会での写真を投稿。

「久しぶりの三森すずこモードで、ちゃんとお話しできるか心配でしたが、みなさんと楽しい時間を過ごすことができました！ サプライズゲストの白蛇さんは、びっくりしちゃって首には巻けなかったけど、帰り際にちょっと距離とってツーショット（？）撮れました」と、サプライズで登場し、佐久間らが首に巻いて話題となった大きな白蛇をおそるおそるのぞき込むようにして撮影した“ツーショット”もアップ。

「映画は１月３０日から公開です 早くたくさんの方に観ていただきたいです！」とつづった。

この投稿には、「すずこさん仕事始めお疲れ様です とても素敵です」「素敵なお衣装ですね 本物の白蛇さんはびっくりしちゃいますね」「白蛇さんご利益ありそう 触ってみたいです笑 白いお衣装、とっても似合ってて素敵です」などのコメントが寄せられた。