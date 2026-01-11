NHKの朝ドラ「あんぱん」で今田美桜（28）演じるヒロインの最初の夫・次郎役を務め、やがて出番がなくなると“次郎さんロス”なる現象をSNS上で巻き起こしたのが俳優の中島歩（37）だ。ブレイクに至るまで実に15年近くを要した不遇の時代を本人が語った。

連ドラ初主演

まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。1月に始まったドラマでは、NHK大河「豊臣兄弟！」で浅井長政役を演じるほか、テレビ東京系の「俺たちバッドバーバーズ」では連ドラ初主演も務める。

先の「あんぱん」の次郎役では、誠実な好青年ぶりで視聴者の心をつかんだが、

「次郎はいいことしか言わないので、うさんくさくなったらやだな、と思ってました」

中島 歩

そう語るのは、当の中島。

「だから、そんなふうに思われないように演じないといけなくて、難しい役でしたね。今田さんと夫婦っぽい感じが出るように、上着を今田さんに着せてもらった方がいいんじゃないかとか、演出の方と頻繁に相談していました」

美輪明宏に「何もないのね」と言われ……

中島は日本大学芸術学部文芸学科に入り、かの“日芸”の多彩な空気に触れた影響もあって俳優を志す。在学中にモデルデビューし、13年には舞台「黒蜥蜴」で美輪明宏の相手役を勝ち取った。

「美輪さんには手とり足とり教えてもらい、鍛えられました。芝居をまともにしたことがない素人だったので、稽古では“何もないのね、あなたは”って言われたりして……。“他に誰かできる人いないの!?”って美輪さんが言い、稽古場がシーンと静まり返る、みたいな。頑張らないと“他にいないの!?”ってまた言われちゃうので必死でした」

「朝ドラに出てバーンっていくかと思った」

14年には「花子とアン」（NHK）で仲間由紀恵演じる葉山蓮子の“駆け落ち相手”役で朝ドラ初出演。ここまでは順風満帆にも映るが、

「朝ドラに出てバーンっていくかと思ってたんですけど、思ったより全然仕事は増えなかったんです。『花子とアン』の演技の評判も今イチで辛かったですね」

実は朝ドラで役をつかむ前にも苦労はあった。

「日雇いのバイトをよくしていました。イベント会場にオフィス用の机などを運ぶ搬入の仕事です。1日限りの現場なので、殺伐としてるし荒っぽい人も多いし、すごく嫌だったなあ」

“食い扶持”は他にも。

「『花子とアン』の放送前からゴールデン街の小さな店で働いていて、放送後も仕事がないので続けていました。半年ぐらいかな」

イケメン朝ドラ俳優が店にいると分かれば、客が押し寄せそうなものだが、

「お客さんはマジで来なかったです。元々ママのやってる店で、僕はママがいない日に一人で入っていたので、常連客は全然来なくて。仕方なく友達に来てもらってました。店で“まだ仕事ないの？ 頑張ってね”って励まされてましたね」

とりわけ18年ごろは仕事がなくて「地獄だった」とも。

「勉強だと思って好きな劇団に出入りしたり、舞台や映画をたくさん見ていました」

“面白いことをやってる”自負

底を脱したと感じたのは、その翌年のこと。

「19年ごろから、ご縁のあった監督にドラマの脇役を頂いたりして、面白い役をいろいろやらせてもらったんです。次郎役の前は単館系映画に出ることが多かったのですが、“俺は面白いことをやってるぞ”という自負だけはありました。まあ、そう思わなきゃ、やっていけないところもあったんですけど……」

文豪・国木田独歩の玄孫でもある中島は、「歩」という名も独歩にちなんで付けられたという。目指すはご先祖以上の知名度か、と水を向けると快活に笑った。

「いやいや、向こうは教科書に載ってますからね。教科書はやっぱ強いですよ。でも、そうなったらすごいですよね」

独歩が他界したのは36歳。その齢（よわい）でブレイクした男の活躍は、むしろこれからだ。

