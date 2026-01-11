12Æü¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¼¯Åç³Ø±à¤¬ÂÐÀï
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï12Æü¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£11Æü¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ê¤É¤Î·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¼¯Åç³Ø±à¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤»¤º¤Ë³Æ¼«¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î2´§¤¬·ü¤«¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÍÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼¯Åç³Ø±à¤ÎÎëÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£