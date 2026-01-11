◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日 たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）

女子1500メートル、5000メートルの日本記録を持つ田中希実（26＝ニューバランス）は兵庫の2区（4キロ）を12分14秒で走って区間賞を獲得し、14人抜きで16位から2位に順位を上げた。

小林祐梨子の持つ区間最高記録（12分7秒）に及ばず。2年前に自身が2区を走ったときのタイム（12分11秒）にもわずかに届かなかったが、レース後は納得の表情を浮かべた。

「記録はついてこなかったけど、今までみたいに記録に縛られていたときよりは走れていた。走り終わったときに自分を責めるんじゃなく、それを一旦置いておいて、兵庫チームの走り全体を純粋に応援できたり、一緒に走っている気持ちになれた。そういう感覚はもしかしたら初めてかもしれない」

最近では練習の内容も良く、自信を持って臨めたという。今大会で得た「感覚」を持って、2026年に臨む。

「自己ベストを出したいのは最低限あるので、この感覚を大事にすることを続けながら、この1年の中でいろんな種目で自己ベストを出したい」

1月下旬には米ボストンの室内レースに出場する見込み。来月以降も大会出場を予定しており、今後は1500〜5000メートルの距離を主戦場にしながら、800メートルなどにも意欲を示した。