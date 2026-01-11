【シャトレーゼ】シュークリームが20円値下げ！リニューアルで北海道産純生クリーム100％のプレミアムな味わいに進化。
菓子専門店の「シャトレーゼ」では、北海道産純生クリーム100%を贅沢に使用した「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を、1月9日から販売しています。
まさかの値下げ...！
「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」は、リニューアル発売商品。
今回のリニューアルでは、開発チームが試行錯誤を重ねた結果、シャトレーゼの最高傑作ともいえるシュークリームが誕生しました。
シンプルで口どけの良いシュー皮に、北海道産純生クリームを100%使用したミルク感あふれる生クリームと、純生クリームの風味を引き立てるやさしい味わいのカスタードクリームをたっぷりと詰め込んでいます。
リニューアルでは、シュー皮とクリームも改良されています。
・シュー皮クリームの味わいを引き立てる、シンプルで口溶けの良いシュー皮へ変更。しっとりとした食感で、なめらかなクリームと一体感のある仕立てになっています。・生クリーム北海道産純生クリームを100％使用。乳のコクと香りをしっかり感じられる、プレミアムな味わいが楽しめます。・カスタードクリーム芳醇なバニラが香る、やさしい味わいのカスタードクリームに変更。純生クリームのおいしさを引き立てます。
価格は108円（税込）。
リニューアルでパワーアップしたにもかかわらず、税抜き価格を現在の120円から100円に値下げしています。
気になる人はチェックしてみて。
