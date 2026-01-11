【シャトレーゼ】シュークリームが20円値下げ！リニューアルで北海道産純生クリーム100％のプレミアムな味わいに進化。

菓子専門店の「シャトレーゼ」では、北海道産純生クリーム100%を贅沢に使用した「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を、1月9日から販売しています。

まさかの値下げ...！

「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」は、リニューアル発売商品。

今回のリニューアルでは、開発チームが試行錯誤を重ねた結果、シャトレーゼの最高傑作ともいえるシュークリームが誕生しました。

シンプルで口どけの良いシュー皮に、北海道産純生クリームを100%使用したミルク感あふれる生クリームと、純生クリームの風味を引き立てるやさしい味わいのカスタードクリームをたっぷりと詰め込んでいます。

リニューアルでは、シュー皮とクリームも改良されています。

・シュー皮クリームの味わいを引き立てる、シンプルで口溶けの良いシュー皮へ変更。しっとりとした食感で、なめらかなクリームと一体感のある仕立てになっています。・生クリーム北海道産純生クリームを100％使用。乳のコクと香りをしっかり感じられる、プレミアムな味わいが楽しめます。・カスタードクリーム芳醇なバニラが香る、やさしい味わいのカスタードクリームに変更。純生クリームのおいしさを引き立てます。

価格は108円（税込）。

リニューアルでパワーアップしたにもかかわらず、税抜き価格を現在の120円から100円に値下げしています。

気になる人はチェックしてみて。

（東京バーゲンマニア編集部）