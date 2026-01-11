GXT720 ブラックが好調！ ゲーミングチェア人気ランキングTOP10 2026/1/11
「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
2位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
3位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
4位 GXT001 ホワイト
GXT001-WHITE（GXTRACE）
5位 Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）
5位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
7位 極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）
8位 OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）
8位 Nitro V2 レッド
AKR-NITRO-RED/V2（AKRacing）
10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
