「大きなインパクトを残した」ドイツで新天地デビューを飾った23歳日本人MFに独大手紙が期待！「獲得したがった理由をすぐに証明」
今冬にサンフレッチェ広島からドイツ２部のデュッセルドルフに完全移籍した田中聡に現地メディアが早くも期待を寄せている。
23歳の日本人MFは、現地１月10日に行なわれたチェコ１部のスロバン・リベレツとの親善試合に先発出場。３−１の勝利に貢献した。
ドイツ大手紙『Bild』は、新天地デビューを飾った田中を「彼は（スポーツCEOの）スベン・ミスリンタットが獲得したがった理由をすぐに証明した」と高評価している。
「日本人選手は、ゲームのテンポをコントロールすることで、大きなインパクトを残した。また、相手から何度もボールを奪い取るなど、闘志あふれるプレーも披露。特に印象的だったのは、身体の使い方、ボールを扱う冷静さだ」
また2024年までデュッセルドルフに在籍した同じ苗字の田中碧と比較しつつ、次のように伝えた。
「彼のパフォーマンスは、デュッセルドルフに完全に馴染むまで長い時間を要した同じ名前を持つ前任者の田中碧を彷彿とさせる。しかし長い調整期間は必要ないという印象を与えた」
過去にはベルギーのコルトレイクでもプレーした田中。自身２度目の欧州挑戦でどんな活躍を見せられるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
