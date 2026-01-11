中国地方の気象情報（11日午後4時35分 発表）
１１日午後４時３５分、広島地方気象台は高波と暴風雪及び大雪に関する中国地方気象情報を発表した。広島地方気象台の発表内容は以下のとおり。
［気象概況］
日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、中国地方の上空約１５００メートルにはこの冬一番の氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込んでいます。この状態は１２日明け方にかけて続く見込みです。
［風の実況］
１０日００時から１１日１６時までの最大風速と最大瞬間風速（アメダスによる速報値 単位：メートル）
広島県
竹原
最大風速 １６．５メートル 西 （１１日０２時３１分）
最大瞬間風速 ２１．９メートル 西南西 （１０日２１時３８分）
三原市本郷
最大風速 １５．４メートル 西北西 （１１日１４時１５分）
最大瞬間風速 ２２．６メートル 北西 （１１日１４時０８分）
呉市宝町
最大風速 １４．４メートル 南西 （１０日１７時２６分）
最大瞬間風速 ２０．１メートル 北西 （１１日０５時２１分）
広島県 竹原、神石高原町油木、広島市安佐北区三入
［雪の実況］
１１日１６時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）
広島県
北広島町八幡 ２２センチ
庄原市高野 ２０センチ
［風の予想］
山陽の海上では、１１日夕方は西よりの非常に強い風が吹くでしょう。
１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
山陽 陸上 １５メートル （３０メートル）
山陽 海上 ２０メートル （３０メートル）
山陰 陸上 ２０メートル （３５メートル）
山陰 海上 ２３メートル （３５メートル）
１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
山陰 陸上 １２メートル （２５メートル）
山陰 海上 １５メートル （２５メートル）
［雪の予想］
中国地方は、１２日昼前にかけて大雪となる見込みです。寒気が強いため、普段雪の少ない山陽南部の平地でも大雪となる所があるでしょう。雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ場所で降り続いた場合は、１２日明け方にかけて警報級の大雪となる可能性があります。
１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
山陽 山地 ２５センチ
山陽 平地 １０センチ
山陰 山地 ３０センチ
山陰 平地 １５センチ
［防災事項］
高波、暴風、雪による見通しの悪化に警戒してください。
積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
着雪による倒木や電線切断、なだれ、水道管の凍結、落雷、突風に注意してください。
カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないように注意してください。
ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため注意してください。
農作物や農業施設の管理に注意してください。