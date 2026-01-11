これはちょっと惹かれる…！ 伝統の生地にさりげない遊び心…大人っぽさも可愛さも欲張れる【イーストボーイ】のコート、Amazonで見つかるよ！
尾州の風合いを日常に。静かな存在感で魅せる一着【イーストボーイ】のコートがAmazonに登場!
イーストボーイのコートは、日本有数の織物産地として知られる尾州・一宮市で生産されたアイテムで、上質な素材感と落ち着いた佇まいが魅力。裏地にはトラッドを意識した大人っぽいチェック柄を採用し、襟元やフードの内側からさりげなく覗く柄が、シンプルなデザインに上品なアクセントを添えている。
ブレザーの上からも羽織れるゆとりのあるシルエットで、オン・オフ問わず使いやすい。袖には裏地を付けているため、ニットやジャケットの上からでも滑りがよく、着脱がスムーズに行える。風を遮り、襟元を暖かく保つチンウォーマーを備え、前立てにはファスナーを配置。冷たい空気の侵入を防ぎながら、保温性を高める実用的な仕様となっている。
左ポケットのフラップには女神の刺繍をあしらい、控えめながらも個性を感じさせるディテールをプラス。
伝統ある尾州生地の風合いと、現代的な機能性を組み合わせた一着は、幅広い年代が取り入れやすく、日常のスタイルを上品に引き立ててくれる。
