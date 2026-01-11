¾¾°æ¼îÍýÆà¤È¥Ü¥¤¥á¥óÄÔËÜ¡Ö¤¸¤å¤ê¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¶«¤Ð¤Ê¤¤¤È¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÁÛ¤Î·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤ò¹ðÇò
¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬11Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£É×¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×BOYS AND MEN¡Ê¥Ü¥¤¥á¥ó¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤ÈÀ¸½Ð±é¤·¤ÆÍýÁÛ¤Î·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£
½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤«¤é¡ÖÍýÁÛ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤«É×ÉØ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ºÄÔËÜ¤¬¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÈÄÔ¡Ê´õÈþ¡Ë¤Á¤ã¤ó¡£ÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç°ì½ï¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÈÄÔ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ü¥¤¥á¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤ÇËÜÅö¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡Ö¤¢¤½¤³¤â»Ò¤É¤â5¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÄÔËÜ¤Ï¡ÖËÍ¡¢4·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡¢»ä¤Ï¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥¥Æ¥£¡ÊÆ£ËÜÈþµ®¡Ë¤µ¤ó¤È¾±»Ê¡ÊÃÒ½Õ¡Ë¤µ¤ó¡£¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¤ÉôÊ¬¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡¢¤È¡£»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¼å¤Ã¤Á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤È¾±»Ê¤µ¤ó¤Î°¦¤¬¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤ÇYouTube¤È¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤Æ¾¾°æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÔËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤å¤ê¤Ê¡¼¡¢¤Ã¤Æ¶«¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾±»Ê¤Î¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤¤¤¦Àä¶«¥Í¥¿¤Ë¤«¤±¡¢¾è¤êµ¤¤À¤Ã¤¿¡£