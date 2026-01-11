お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が11日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。栃木県など各地の中高生の生徒が別の生徒に暴行を加える動画がSNS上で拡散している問題についてコメントした。

福井、大分、熊本でも中高生の暴行動画が拡散しており、カズレーザーは「基本的にはいじめっていうものは絶対あるのに、それをなくそうという考え方がベースにあるのがよくないのかな」と指摘。「最初からいじめがあって、それが処罰される状況になっていれば、そもそもこの動画があまりバズらないんじゃないかなと。『いじめがあるんだね』『処罰されてるんだね』で終わるのに、あまり目につかないようになっているから珍しくなって、拡散してしまうんじゃないかと思うところはある」と私見を述べた。

学校側の対応についても「もっと学校内に監視カメラを導入して可視化して。いじめが起こりやすい場所を限定させてチェックするようにして、そもそもの絶対数を減らす。減らすようにもっとしないといけないんじゃないか」と持論。爆笑問題太田光も「いじめはあるという前提に立つってことですね」とうなずいていた。