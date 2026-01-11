◇フィギュアスケート全米選手権 最終日（2026年1月10日 ミズーリ州セントルイス）

フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねた全米選手権は10日（日本時間11日）に最終日が行われ、男子は世界選手権2連覇中のイリア・マリニン（21）が合計324.88点で4年連続4度目の優勝を飾った。

マリニンは8日のショートプログラム（SP）で国際スケート連盟（ISU）非公認ながら“世界歴代最高得点”の115.10点でトップに。フリーではクワッドアクセル（4回転半ジャンプ）こそ封印したものの3種類の4回転を3本跳び、209.78点をマーク。2位のアンドルー・トルガシェフ（24）に57.26点差で圧勝した。3位はマキシム・ナウモフ（24）で、両親が日本人でSP2位だった樋渡知樹（25）は5位に終わった。

マリニンは「リスクは冒さないようにした。数週間後にまた跳ぶかもしれないので、安全策を選びました」と説明。また、昨年1月にワシントン近郊で発生した航空機事故で、元世界選手権優勝ペアの両親を亡くしたナウモフは五輪代表入りを確実にし「あらゆることに歯を食いしばり、あらゆることと戦ってきました。はわなければならなくなっても、最後まではい続けたでしょう。でも、やり遂げたのです」と語った。

米国五輪代表は11日（日本時間12日）に発表される。