稲毛海浜公園の砂浜とウッドデッキ＝2025年12月、千葉市美浜区

日本初の人工海浜「いなげの浜」を有する稲毛海浜公園（千葉市美浜区）のリニューアル事業を千葉市が進めている。オーストラリア産の砂を使った全長1.2キロの白い砂浜、海に47メートル飛び出たウッドデッキ。新しい見どころを次々に誕生させながらコストは抑える。鍵は全国の都市公園でも取り入れられている「公民連携」の取り組みだ。（共同通信＝池上いぶき）

JR東京駅から約1時間。2025年12月の平日にもかかわらず、砂浜は砂遊びをする子どもらでにぎわう。散歩する高齢者やウエディングドレス姿で撮影する若者。夕方には学生らが夕日を見に訪れた。

開園は1977年で、老朽化や砂浜の浸食が進んでいた。千葉市によると2017年にリニューアル事業を始め、2022年度の砂浜の推計利用者数は12万1千人と、2018年度から倍増した。バーベキュー場やグランピング施設もでき、海と行き来できるプールでは夜営業を始め、好評だ。

改修を経て2025年3月に開館した「ボタニカミュージアム」は南国の植物に加え、花を題材としたアートも展示。写真映えするカチューシャや洗練されたグッズが買える。

千葉市緑政課の酒井清課長は「民間のノウハウのおかげ」と話す。公募で選定した民間事業者と連携して整備し、収益を目的とした施設の整備費は主に民間で負担した。

都市公園での公民連携は国も推進する。事業者の収益の一部を公園整備に充てる「パークPFI」（公募設置管理制度）の活用は2025年3月時点で横浜市の山下公園など全国182カ所に及ぶ。

全てが順調ではない。新型コロナウイルス禍や資材高騰で、2020年に開業するはずだった温浴施設などは未完成。収益も当初の見立てには及ばない。それでも2018〜2024年度で8億円超の財政効果が出ているという。

「稲毛と言ったら『あのすてきな公園がある所でしょ』と言ってもらえるようになれば」と酒井課長。公園の活気を市のイメージ向上につなげる。

ライトアップされる稲毛海浜公園のウッドデッキ＝2025年12月、千葉市美浜区

ボタニカミュージアムのアートの展示＝2025年12月、千葉市美浜区

ボタニカミュージアム内のグッズ売り場。手前はカチューシャ＝2025年12月、千葉市美浜区

南国の植物が楽しめるボタニカミュージアム＝2025年12月、千葉市美浜区