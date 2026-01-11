俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）が4日に始まった。22年「鎌倉殿の13人」からスポニチアネックスで「大河絵連載」をスタートしたイラストレーターの石井道子さん。5年目となる今作は23年「どうする家康」以来となる戦国大河を描く。「豊臣兄弟絵」も、どうぞよろしくお願いいたします。11日は第2話「願いの鐘」が放送される。

「豊臣兄弟！」は、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第1話は「二匹の猿」。尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出る…という展開だった。

二匹の猿のアニメから始まる異例の幕開け。白石演じる直と浜辺演じる寧々の可憐さ、小栗演じる“2人”の信長の凄み、織田家の台所方・横川甚内を演じた勝村政信の裏切り、どこか小物感漂う美濃の戦国大名・斎藤義龍を見事に演じたDAIGO…。しかも勝村とDAIGOは第1話だけの出演という贅沢なサプライズ。開始早々から胸が高鳴る出演陣と演出に早くも1年間への期待が高まった。

その中でも、やはり2人の猿に心を奪われた。藤吉郎を演じた池松は、野心を隠さない“肉食系”で、底抜けの明るさと秀吉を語る上で必要不可欠な「人たらし」と「狂気」を体現。自身に罪をかぶせようとした横川甚内を斬った際に見せた血だらけの“もう一つの顔”、ギラギラした目の奥底にある闇には鳥肌が立った。小一郎を演じた仲野は、争いを好まず田畑を耕しながら直らと慎ましく暮らしたいという“草食系”ながら、その穏やかな瞳の奥にギラギラと才能を光らせた。奔放な兄に振り回されながらも、どこか芯の強さを感じさせる演技にまたまた鳥肌…。第1話から史実として伝えられる2人の関係性、人間性を感じワクワクしっぱなしの60分間だった。

大河絵の連載を続け5年目。小一郎や藤吉郎、信長、寧々、オリジナルキャラの直だけでなく、クセ強な柴田勝家（山口馬木也）、顔が真っ黒な兄弟の母・なか（坂井真紀）、姉・とも（宮澤エマ）…。どこを、誰を、何を描くか…。悩ましくも楽しい1年がまた始まった。

◇石井 道子（いしい・みちこ）絵描き。千葉県生まれ。清野菜名と松下奈緒がダブル主演を務めたテレビ朝日の昼帯ドラマ「トットちゃん！」（2017年10月期）劇中画を手掛ける。「ALL OF SHOHEI 2023 大谷翔平写真集」「スポニチ URAWA REDS 2023 浦和レッズ特集号」（スポーツニッポン新聞社）などにイラストを掲載。スポニチアネックスでの大河絵連載は「鎌倉殿の13人」（2022年）から始まり5年目。