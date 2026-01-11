＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡

8人組アイドルグループ、CUTIE STREETが登場し、人気曲「かわいいだけじゃだめですか？」などを披露して沸かせた。

この日は古澤里紗（25）が足の負傷の影響で欠席しており、7人でのステージに。増田彩乃（22）は自己紹介パートで古澤のグッズ人形持ち、「古澤里紗です」とあいさつ。古澤からの伝言として「『みんなと会えるのが楽しみで、もじもじしてるにょす』とのことです」と紹介すると、会場から大歓声が起こった。

その後も10日にリリースしたばかりの新曲「ぷりきゅきゅ」「ひたむきシンデレラ！」「ちきゅーめいくあっぷ計画」の3曲をパフォーマンス。増田は「みなさんがいらっしゃるこの光景が毎度きれいで、いつも写真に収めたいと思っています」と語り、川本笑瑠（23）も「新年のおかげなのか、とってもかわいいライブをお届けできたと思います！」と振り返った。

イベントは、25年「NHK紅白歌合戦」にも出場したFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらアソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト、KAWAII LAB.所属アイドル約50人が集結する年初めイベント。東京ガールズコレクションとの初コラボレーションイベントで、冒頭ではメンバーらがテーマごとの衣装を着てランウエーも行った。テーマは「KAWAIIで世界を埋めつくす。」。MCは静岡4局の大場舞桜（静岡朝日テレビ）、弦間彩華（テレビ静岡）、澤井志帆（静岡第一テレビ）、杉本真子（静岡放送）の4アナウンサーが交代で務めた。