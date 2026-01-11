前東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏（77）が、11日配信のABEMA「ABEMA的ニュースショー」に出演。米国のトランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示していることについて、私見を述べた。

番組では、米国のベネズエラ攻撃や、トランプ大統領がロシアや中国への警戒を念頭にグリーンランドについて「領有」発言をしていることなどを特集。舛添氏はまず「なぜこの問題が起こったか、といったら地球温暖化なんです。北極海が凍っている時には使い物にならなかったけど、溶けちゃったんです。船が行けるようになった。そうするとグリーンランドの戦略的地位ががーっと上がってきた。レアアースがあるということもあるけど、あそこに基地をロシアが置くとアメリカをけん制できるし、アメリカが置くとロシアをけん制できる」と解説した。

その上で「中国やロシアにグリーンランドを取られる前に取る、というのがトランプで。だってデンマーク領でしょうが、と言ったって関係ない。軍事力使ったって取る、って言っているから、デンマークはカンカンになって怒っている」と説明。「これ本当にやったらNATO（北大西洋条約機構）は終わります。デンマーク軍というのは、敵が攻めてきたら上官の命令なくて撃っていいんですよ。だからすぐ撃ちます、デンマーク軍は構えているわけですよ。戦争になりますよ。そうするとNATOは終わりです。プーチンは喜ぶわけですよ」と語った。

舛添氏は、トランプ大統領の胸中について「NATO終わってもいい、ぐらいに思っているんだと思うんです。グリーンランドを取りたい」と推察した。千原ジュニアから「トランプの暴走だとすると、止められる人間は？」と聞かれると、舛添氏は「いない」と断言。「ヨーロッパは止めようとしているんですけど、ヨーロッパ全体でデンマークを守ろうとしているんですけど、そんなの知らない、NATOから逃げちゃうぞ、って本当に出る可能性がある。もう関係ないんですよ、国際法とか同盟とか」と現状を分析した。