¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¡¢£Í£Ã¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¿Ø¤Ë¤è¤ë¶Ê¾Ò²ð¤ò½ª¤¨¤Æ²Î¼ê¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÈùÌ¯¤Êà´Öá¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö»Ê²ñ¤Î´Ö¤¬°¤¤¡×¡Ö´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤¡×¤Ê¤É¶ì¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢£±£¹£¹£´¡¢£¹£µÇ¯Ç¯¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Ê»ä¤Î¤È¤¤Ï¡Ë°ì¿Í¤º¤Ä»Ê²ñ¤Ç¤·¤ç¡£¡ÊÇòÁÈ¤Ï¡Ë¸Å´Ü¡Ê°ËÃÎÏº¡Ë¤µ¤ó¤Ç¡¢ÀÖ¤Ï»ä¡£°ì¿Í¤º¤Ä¤Î¤Û¤¦¤¬»Ê²ñ¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¸«¤Æ¤Æ¡¢£´¿Í¥¬¡¼¥Ã¤È¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤Í¡¢¡ØÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¡Ä¡Ù¡Ø¡û¡û¤Ï¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡£»Ê²ñ¤Ï°ì¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿¤Ð¤»¡ª¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¡Ê´¬¤±¡ª¤Î»Ø¼¨¡Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤ä¤ó¤«¡£¡ÊÊ£¿ô»Ê²ñ¤À¤È¡Ë¾ù¤ê¹ç¤¦¡×¤È·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø£±Ê¬¿¤Ð¤»¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤¿¤ó¤è¡££²²óÌÜ¡£º¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡ØÂ³¤¤¤Æ¤ÏÀÖ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¤³¤¦¡Ê¿¤Ð¤»¡ª¤Î»Ø¼¨¡Ë¤è¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬²¡¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡Ö´¬¤±¡×¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Âç³µ¤À¤¬¡¢¡ÖÂçÂÎ¡¢¿¤Ð¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¤Í¡£¤³¤Ê¤¤¤·¤Æ¡ÊÎ¾¼ê¤ÇÇÒ¤ó¤Ç¡ËÍê¤ß¤Ï¤ó¤Í¤ó¡£¤Ç¡¢¿¤Ð¤·¤¿¤ï¤è¡ª¡×¤ÈÌµ»öÂÐ±þ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¦±é¼Ô¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¡¢¤É¤¦¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÂº·É¤·¤¿¤Þ¤¨¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡Ö£Î£È£Ë¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¡¢à´Öá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ¤¤ò»È¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£