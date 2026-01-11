苺いっぱい！「キル フェ ボン」が毎年人気のイチゴフェア開催 新作はイチゴミルクタルト 13日〜
タルト専門店「キル フェ ボン」が、全国各地の旬のイチゴを使用した「2026 VERY STRAWBERRY」を開催。新作1種を含む全11種類以上のタルトを、1月13日（火）から1月19日（月）まで全12店舗で販売する。
期間中に限定販売される、新作の「イチゴミルクのタルト」は、タルト生地にマドレーヌ、サクサクの薄いクレープ生地とナッツを合わせ、イチゴミルクムースとベリーソースにイチゴを飾り、クリームで繊細なリボンを表現している。
レモンマドレーヌにイチゴ風味のカスタードを重ね、福岡産のあまおうをサンドした「輪花型 福岡うるう農園産 “あまおう”のフリルクリームのタルト」や、アーモンドのババロアとホワイトガナッシュにイチゴを合わせた「イチゴとアーモンドババロアのタルト 〜ホワイトチョコレート風味〜」もお目見えする。
水面に浮かぶ鮮やかな花をイメージした「宮城県山元町 山元いちご農園の“にこにこベリー”とピスタチオカスタードのタルト」は、“もういっこ”と“とちおとめ”の交配により誕生した宮城県育成のいちご“にこにこベリー”を使用している。「イチゴとテリーヌショコラのタルト」は、マダガスカル産カカオの爽やかな香りと酸味が特徴のチョコレート“マンジャリ”を使用している。
現在販売している「特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト」はババロアとパイ生地に白イチゴをのせた一品。桃のような甘い香りが特徴の桃薫（とうくん）を使用した「静岡県産 “桃薫” のタルト」や、「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト」、「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト」も2月中旬まで販売される。
「静岡県産“きらぴ香”のタルト」は、サワークリーム入りのカスタードと自家製ジャムに、大粒のきらぴ香が飾られている。抹茶を使用したフィナンシェやムース、クリームにイチゴを組み合わせた「抹茶とイチゴのタルト」や、通年販売の「イチゴのタルト」も登場する。
キル フェ ボンの「2026 VERY STRAWBERRY」は、1月13日（火）から1月19日（月）まで全12店舗で開催。店舗により販売商品は異なる。価格は税込み。