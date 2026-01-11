タルト専門店「キル フェ ボン」が、全国各地の旬のイチゴを使用した「2026 VERY STRAWBERRY」を開催。新作1種を含む全11種類以上のタルトを、1月13日（火）から1月19日（月）まで全12店舗で販売する。

新作「イチゴミルクのタルト」（piece 1090円、whole 21cm 1万908円） 販売期間：1月13日（火）〜1月19日（月）

期間中に限定販売される、新作の「イチゴミルクのタルト」は、タルト生地にマドレーヌ、サクサクの薄いクレープ生地とナッツを合わせ、イチゴミルクムースとベリーソースにイチゴを飾り、クリームで繊細なリボンを表現している。

レモンマドレーヌにイチゴ風味のカスタードを重ね、福岡産のあまおうをサンドした「輪花型 福岡うるう農園産 “あまおう”のフリルクリームのタルト」や、アーモンドのババロアとホワイトガナッシュにイチゴを合わせた「イチゴとアーモンドババロアのタルト 〜ホワイトチョコレート風味〜」もお目見えする。

「輪花型 福岡うるう農園産 “あまおう”のフリルクリームのタルト」（piece 1393円、whole 25cm 1万3932円） 販売期間：2026年1月13日（火）〜1月19日（月）

「イチゴとアーモンドババロアのタルト 〜ホワイトチョコレート風味〜」（piece 1198円、whole 25cm 1万1988円） 販売期間：2026年1月13日（火）〜1月19日（月）

水面に浮かぶ鮮やかな花をイメージした「宮城県山元町 山元いちご農園の“にこにこベリー”とピスタチオカスタードのタルト」は、“もういっこ”と“とちおとめ”の交配により誕生した宮城県育成のいちご“にこにこベリー”を使用している。「イチゴとテリーヌショコラのタルト」は、マダガスカル産カカオの爽やかな香りと酸味が特徴のチョコレート“マンジャリ”を使用している。

「宮城県山元町 山元いちご農園の“にこにこベリー”とピスタチオカスタードのタルト」（piece 1296円、whole 25cm 1万2960円） 販売期間：2026年1月13日（火）〜1月19日（月）

「イチゴとテリーヌショコラのタルト」（piece 1090円、whole 25cm 1万3089円） 販売期間：2025年1月13日（火）〜2月8日（日）

現在販売している「特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト」はババロアとパイ生地に白イチゴをのせた一品。桃のような甘い香りが特徴の桃薫（とうくん）を使用した「静岡県産 “桃薫” のタルト」や、「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト」、「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト」も2月中旬まで販売される。

「特選 白イチゴ “初恋の香り”のタルト」（piece 1998円、whole 21cm 1万5984円） 販売期間：2025年12月26日（金）〜2月15日（日）

「静岡県産 “桃薫（とうくん）” のタルト」（piece 1598円、whole 25cm 1万5984円） 販売期間：2025年12月26日（金）〜2月15日（日）

「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト」（piece 1998円、whole 25cm 1万9980円） 販売期間：2025期12月26日（金）〜2月15日（日）

「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト」（piece 1998円、whole 25cm 1万9980円） 販売期間：2025年12月26日（金）〜2月15日（日）

「静岡県産“きらぴ香”のタルト」は、サワークリーム入りのカスタードと自家製ジャムに、大粒のきらぴ香が飾られている。抹茶を使用したフィナンシェやムース、クリームにイチゴを組み合わせた「抹茶とイチゴのタルト」や、通年販売の「イチゴのタルト」も登場する。

「静岡県産“きらぴ香”のタルト」（piece 1890円、whole 27cm 1万5120円） 販売期間：2025年12月26日（金）〜2月15日（日）

「抹茶とイチゴのタルト」（piece 1090円、whole 25cm 1万908円） 販売期間：2025年12月1日（月）〜1月19日（月）

「イチゴのタルト」（piece 1360円、whole 25cm 1万3608円） 販売期間：通年販売（季節限定商品を除く）

キル フェ ボンの「2026 VERY STRAWBERRY」は、1月13日（火）から1月19日（月）まで全12店舗で開催。店舗により販売商品は異なる。価格は税込み。