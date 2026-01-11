田中れいな、美太もものぞくピンクコーデ披露「可愛さもかっこよさもある」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】元モーニング娘。の田中れいなが1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のセットアップのピンクコーディネートを披露した。
【写真】36歳元モー娘。「スタイル抜群」と話題の美太もものぞくコーデ
田中は「髪も服もピンク 可愛い」と記し、ピンクの髪をポニーテールにし、ピンクのジャケットとミニボトムのセットアップを着用した姿を公開。階段に座り膝を折ったショットで、ブーツを履いたスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛さもかっこよさもある」「ピンク似合ってる」「美脚すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
