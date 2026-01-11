田中れいな（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/11】元モーニング娘。の田中れいなが1月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のセットアップのピンクコーディネートを披露した。

◆田中れいな、ミニ丈セットアップコーデ公開


田中は「髪も服もピンク 可愛い」と記し、ピンクの髪をポニーテールにし、ピンクのジャケットとミニボトムのセットアップを着用した姿を公開。階段に座り膝を折ったショットで、ブーツを履いたスラリとした美しい脚を見せている。

◆田中れいなの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛さもかっこよさもある」「ピンク似合ってる」「美脚すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

