ワイドよりフレアより“こっち”！【大人のしまむら】40・50代のサマ見え「コクーンデニムパンツ」

世界的トレンドのデニムパンツ。ワイドやフレアシルエットも人気だけれど、美脚見えが狙えるコクーンシルエットにも注目してみて。今回は【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場した、コクーンデニムパンツを紹介します。大人コーデに取り入れやすそうなうえに、手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。

リラクシーに穿けるのにすっきり見え！？ コクーンパンツ

【しまむら】「コクーンデニムパンツ」\2,420（税込）

ゆったりとしたコクーンシルエットで、裾にかけて細くなりすっきり穿けそうなデニムパンツ。足元が重た見えしにくく、ボリュームのあるシューズとも相性がよさそうです。ウエストゴムで着脱も楽ちん。サイドの大きなポケットも、可愛らしいアクセントに。

ロング丈のコートと合わせて大人カジュアルに

コクーンシルエットのデニムパンツは、ロング丈のコートとも好バランス。ハイネックのセーターと合わせれば、上品な雰囲気です。上下でブルーとホワイトの色合わせも、清潔感があって好印象に見えそう。足元にスエード調のシューズを投入すれば、大人カジュアルな冬コーデに。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

writer：Emika.M