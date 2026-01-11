孫に「あなたは母の生まれ変わり」と言い聞かせ続けた私。11歳の孫が放った『大人顔負けの問い』に絶句

初孫にとあることを言い聞かせてきた知人。ある日孫が見せた静かな抵抗に、自分の行いを反省したそう。知人から聞いたエピソードを紹介します。

初孫のCちゃん

私は孫が5人いる普通の主婦です。



孫の中でも初孫だったCちゃんは、特に可愛がってきた自覚があります。

Cちゃんは私にとって少し特別な存在でした。というのも、Cちゃんが生まれたのは私の母が亡くなった翌年のこと。

大切な母を失った私は落ち込んでばかりでしたが、そんな中「初孫が生まれる。性別は女の子」と聞かされ、思わず「母の生まれ変わりなのでは」と感じてしまったのです。

「生まれ変わり」と言い続ける

初めてCちゃんを抱っこしたとき、私は「あなたはひいおばあちゃんの生まれ変わりね」とそっと声をかけました。



その後も私はCちゃんに会うたびに「生まれ変わり」と言い続けたのです。

あなたにはもう会えないひいおばあちゃんがいて、そうやって何世代も繋がって今のあなたがいる──そんな命の繋がりを感じることは、Cちゃんにとっても嬉しいはず、と当時の私は自分勝手な解釈をしていました。

Cちゃんの切実な訴え

そんなCちゃんもすくすく大きくなっていき、いつの間にか小学校5年生になっていました。



放課後にはよく我が家に来て遊んで行くCちゃん。5年生ともなると、子どもと話しているという感覚より、かなり対等なおしゃべりができるようになっていました。

話の流れから、いつものように「あなたはひいおばあちゃんの生まれ変わりだからね」と言った私。

するとCちゃんは何も答えず、手元をじっと見つめています。



少しの沈黙の後、Cちゃんはこう言いました。