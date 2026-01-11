菅楓華がインスタグラムを更新

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月の来季ツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。昨季ルーキーイヤーで初優勝を果たした菅楓華（ニトリ）が10日、自身のインスタグラムを更新。成人式で着た振り袖姿を披露した。

上品に華やかに装った。

菅が青と白を基調とした振り袖姿になった。柄には大きな花があしらわれ、帯は紫とシルバーで大人っぽく決めた。

菅は「日章学園中学校で成人式を迎えることができました！！ 20年間支えてくれた両親に感謝の気持ちでいっぱいです これからいろいろなことに挑戦し進化できるようがんばります」と感謝を記し、「青が大好きなので青メインの着物にしてみました」とつづった。

コメント欄では先輩プロにあたる小林光希が「可愛い」と称賛。ファンからも「少し恥ずかしがっているのが可愛い」「お着物がお似合いで素敵ですね」「成人おめでとう めっちゃ似合ってますよ」など好評の声が上がった。

20歳の菅は昨年35試合に出場。9月のミヤギテレビ杯ダンロップで初優勝した。トップ10入りは16回を数え、メルセデス・ランキングは4位と大きくブレイクした。



