全国高校サッカー選手権で初優勝を狙う神村学園（鹿児島）は１１日、翌日の決勝（ＭＵＦＧ国立）へ向けて都内で調整を行った。練習冒頭ではセットプレーの確認を行うと、軽めのメニューで終えた。今大会６得点のＦＷ日高元（３年）は「疲れはあったが、今日の調整で疲労も抜けたのかなと思う。試合に向けていい準備をしたい」と見据えた。

コンスタントに得点を重ねてきた。１６５センチと小柄ではあるが、自慢のスピードを武器に初戦（２回戦）の東海学園戦ではハットトリックを記録。３回戦の水口戦では再び２得点を決めて、得点ランクトップに立った。準々決勝でチームメートのＦＷ倉中悠駕（３年）が４得点を奪い上回られたが、準決勝の尚志戦で同点弾を決め、倉中と並んで再び得点ランクトップに躍り出た。

得点王への思いはありつつも「チームの勝利が一番大事。自分がアシストして（倉中）悠駕が決めてくれれば、それでもいい。どっちがなってもいいかな」と、まずは悲願の初優勝を最優先する。その上で、倉中とのダブル得点王には「それが一番いいです」と意欲を見せた。同一校から２人の得点王が出た場合通算４例目で、２０１４年度の日大藤沢・田場ディエゴ、中村恒貴（３得点）以来。小学校時代から交流のあるライバルとともに夏の総体との２冠へ挑む。