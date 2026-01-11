全国高校サッカー選手権で初優勝を狙う神村学園（鹿児島）は１１日、翌日の決勝（ＭＵＦＧ国立）へ向けて都内で調整を行った。練習冒頭ではセットプレーの確認を行うと、軽めのメニューで終えた。ＦＷ倉中悠駕（３年）は「準決勝では何もできなかった。決勝ではもっとアグレッシブに守備をしたり、攻撃でも強引にシュートを狙っていきたい」と意気込んだ。

倉中は優勝した夏の総体では１得点のみにとどまったが、今大会は爆発。１８０センチの身長と決定力を武器に、初戦（２回戦）から３戦連続で先制弾を決めると、準々決勝の日大藤沢戦では衝撃の４得点を決めた。自身が憧れた神村学園ＯＢの福田師王（現カールスルーエ）も獲得した得点王へ「チームが勝つことが優先」としつつ、「得点王になるという気持ちは強い」と言葉に力を込めた。

チームメートのＦＷ日高元（３年）も準決勝の尚志戦でゴールを決め、６得点でトップに並んだ。日高とは小学校時代の宮崎県のトレセン（選抜チーム）からの縁で、選手権中の宿舎では同部屋。準決勝後は「決勝に行けなかったらそこで（自分の）得点がストップしてしまう。チャンスをもらえた」と、部屋に入る直前に「ありがとう」と言葉をかけるなど、ピッチ内外でいい関係を築いている。

ともに得点王になり、同一校から２人の得点王となれば、２０１４年度大会の日大藤沢・田場ディエゴ、中村恒貴（３得点）以来。通算では４例目となる。日高とのダブル得点王にも意欲的ではあるが、「（日高は）初戦からずっとライバル視していた。負けないように頑張りたい」と、単独得点王への思いをのぞかせた。日高とともに悲願の初優勝、そして１９７６年度の首都圏開催移行後では史上６例目の夏の総体との２冠を狙う。