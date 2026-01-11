雲南省竜陵県にある栽培基地でアボカドを収穫する農家の人。（２０２５年９月２７日撮影、昆明＝新華社配信／范雲勐）

【新華社昆明1月11日】中国雲南省産のアボカドがこのほど、マレーシア市場に初めて輸出された。2024年にシンガポール向け輸出を実現したのに続く海外展開となる。いずれも省西部の保山市竜陵県勐糯（もうだ）鎮産のアボカドだった。

同鎮の栽培基地を運営する雲南八方農業科技発展で国際業務を担う李嬌竹（り・きょうちく）氏は、竜陵県産の品質の高さを強調する。「海外産には乾物質含量（水分を除いた固形分が占める割合）が21〜23％のものもあるが、竜陵県産は35％に達する」。乾物質含量が高いほど油脂感が増し、香りもより豊かになるという。

雲南八方農業科技発展の選果場で輸出用のアボカドの仕分けや梱包（こんぽう）を行う従業員。（２０２５年１２月２４日撮影、昆明＝新華社配信／趙歓歓）

同県は怒江流域の谷間に位置し、肥沃（ひよく）な土壌に恵まれている。降水量や日照量も抱負で、年平均気温は約21度と、アボカドの生育に適した自然条件が整っている。

雲南産が海外市場で好まれる背景には品質に加え、「鮮度」もある。李氏によると、アボカドは収穫後、税関検査を経て梱包（こんぽう）され、冷蔵トラックで昆明長水国際空港へ運ばれる。全行程5〜6日ほどでマレーシアに到着するという。

同社は東南アジア、南アジア市場への輸出拡大を計画するほか、アボカドソース（ワカモレ）やアボカドオイル、化粧品などの開発にも力を入れている。雲南省の山あいで育まれた果物が、世界の食卓へ届き始めている。（記者/荊昭延）