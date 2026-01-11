【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 4−5 ドイツ代表（日本時間1月11日／トライデントアリーナ）

「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」に出場している日本代表が、独自ルールの隙を突かれて痛恨の失点を喫した。増員選手を見逃したシーンにファンたちも落胆している。

日本時間1月11日にキングスW杯のグループステージ3節で、日本代表はドイツ代表と対戦。「キングス・リーグ」とは、元スペイン代表DFのジェラール・ピケが主催する新時代の7人制サッカー大会で、試合時間が合計36分＋α、サイコロで人数が決まる、得点が倍になるカードなど、ビデオゲームのようなエンターテインメント性が最大の特色だ。

同大会はキックオフ時にGKとフィールドプレーヤー（FP）の2人で対峙し、そこから5分までの1分ごとに選手が1人ずつ追加され、最終的には7対7となる。日本はドイツ戦で4対4の状況となった3分に失点して、追いかける展開となった。

すると日本が左サイドのスローインをGKに向かって投げ入れたタイミングで5分が経過し、両チームとも7対7のフルメンバー対戦へ移行。日本はGK成田雄聖が、DF横山航河にパスを繋いでビルドアップしようとしたが、ここを狙っていたのがピッチに入ったばかりのドイツのFWセルハト・イムサクだ。ピッチに入るや猛スピードで駆け出すと、横山の背後から飛び出してこのパスを奪い、そのままシュートを流し込んだ。

粘りに粘ったが最終的に…

この失点にABEMAで解説を務めた元日本代表FWの柿谷曜一朗氏は、「いやーそういうところだな…」と落胆。さらに「（GK成田はイムサクが）見えなかった。後ろから入ってきた選手に決められましたね」と続け、キングス特有のルールによって生まれた隙だったと指摘した。

成田と横山はもちろん、周囲の声がけがあれば防げたはずのもったいない失点には、ファンも反応。ABEMAのコメント欄では、「何してんの…」「これがキングスの難しさよな」「見えてなかったか…」「もったいない失点」「これは酷いわ」「奇襲された」「やられるにしてもこれは良くないな」「ちゃんと声かけようぜ」などの声が見られた。

立て続けに2失点を喫した日本代表だったが、「ダブルゴール」（1ゴールで2得点カウント）に突入した19分にFW田邉隆平のゴールで試合を振り出しに戻して後半へ。プレジデント（オーナー）であるゲーム配信者・加藤純一の「プレジデント・ペナルティ」の失敗もあったが、FW箱崎裕也のミドルシュートで勝ち越しに成功した。その後に逆転されてからも、「マッチボール」に突入してFW松森堅誠の得点が生まれて4ー4の同点とした。

しかし、44分に決勝ゴールを奪われて試合は終了。最終スコア4ー5で3連敗となり、グループステージ敗退が決定した。プレジデントの加藤はもちろん選手たちも試合後に涙を流し、キングスW杯を去ることになった。

（ABEMA／キングスW杯）

