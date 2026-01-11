【あすから】ソ・イングク＆チョン・ウンジの等身大ラブストーリー 韓国ドラマ『応答せよ1997』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のソ・イングク、チョン・ウンジが主演する韓国ドラマ『応答せよ1997』（全16話）が12日から、CSホームドラマチャンネルで放送される。（月〜金 前7：00〜）
【写真】『応答せよ1997』より…キス寸前のソ・イングク
同作は33歳の主人公たちが学生時代を過ごした90年代と、2012年の現在を行き来し、初恋、家族、友情の物語を切なくユーモラスに描く。アイドルに夢中の主人公シウォンを演技初挑戦のチョン・ウンジ（A Pink）が、不器用ながらも彼女を想い続ける一途な幼なじみユンジェを歌手・俳優として活躍するソ・イングクが演じる。ユンジェ＆シウォンの“応答カップル”は多くの視聴者に愛され、各授賞式でベストカップル賞を受賞した。
そして、同作は脚本・演出ともに異例のバラエティ出身スタッフにより制作され、過去と現在を交互に魅せる構成や多くの伏線が敷かれていく緻密なストーリーが多くの視聴者を惹きつけた。さらに、登場するキャラクター全員が自分の周りの誰かを彷彿とさせるほど、ひとりひとりを丁寧に、リアルに表現している点でも多くの共感を呼んだ。胸を締めつける甘酸っぱい初恋や、目頭がじんと熱くなる家族との絆。観る者すべてをあの大切な時に連れ戻してくれる、懐かしさとトキメキがいっぱいの等身大のラブストーリーとなっている。
■あらすじ
2012年、釜山のある高校の同窓会で、1組のカップルが結婚を発表するという。結婚発表する2人とはいったい誰なのか…。そして15年前、彼らが高校生だった1997年に時は遡る。成績は全校最下位だが人気男性アイドルH.O.T.のトニーの熱狂的追っかけファンのシウォン（チョン・ウンジ）は勉強も恋もそっちのけでH.O.T.中心の熱い高校生活を送っていた。そんなある日、親友ユジョン（シン・ソユル）がシウォンの幼なじみで、成績校内1位のユンジェ（ソ・イングク）に告白したことを知る。いつの頃からかシウォンに想いを寄せていたユンジェは、その告白への返事をどうするかシウォンに相談するのだが…。
■演出
シン・ウォンホ、パク・ソンジェ
■脚本
イ・ウジョン、イ・ソンヘ、キム・ランジュ
■出演
ソ・イングク、チョン・ウンジ、ホヤ、シン・ソユル、イ・シオン、ウン・ジウォン
