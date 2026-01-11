部下の既婚男性とラブホテルで密会していた問題で、市長だった小川晶氏（43）が辞職したことに伴う前橋市長選挙。

【写真を見る】群馬・前橋市長選挙 候補者5人の政策・公約は？ 前橋市長選挙の投開票はあす12日

あす(12日)、投票が行われ即日開票されます。

前橋市長選には、再選を目指す小川氏のほか、弁護士の丸山彬氏（40）、元前橋市議の店橋世津子（64）氏、農業の高橋聡哉氏（66）、みどり市の元市議・海老根篤氏（78）の5人が立候補しています。

告示日の各候補の訴えと、各候補の主張を候補者が提出した原稿がそのまま掲載される選挙公報からお伝えします。

◆前橋市長選挙 立候補者一覧

※掲載は届出番号順

◇海老根篤（えびねあつし） 78歳

海老根篤氏

「逆立ちしても勝てない選挙に、市民の皆さんの力で私に勝利を与えてもらいたい」

◇店橋世津子（たなはしせつこ） 64歳

店橋世津子氏

「私は一人一人が大切にされる前橋を皆さんと一緒に作っていきたい。妊娠期から出産、産後、この一連のとても女性が不安になるこの時期を前橋市内の医療機関や保育園とも行政が連携しながら、ここをしっかりと支えていきたい」

◇小川晶（おがわあきら） 43歳

小川晶氏

「もう二度と市民の皆さんの信頼を裏切らないんだと。市民の皆さんのために、前橋のために、自分自身のこの人生をかけて働いていくんだという覚悟も誰にも負けません。保育の負担軽減に取り組みます、将来的には保育料も無償化にしたい。そのために、まずは第1子の保育料を半額にします」

◇丸山彬（まるやまあきら） 40歳

丸山彬氏

「私が大好きな前橋が今、全国の皆さんから笑われてしまっています。前橋をちゃんとしたい、自分たちのまちは自分たちで守っていかなければいけないんです。そしてそれは、騒動を引き起こした当事者では不可能なんです」

◇高橋聡哉（たかはしとしや） 66歳

高橋聡哉氏

「前市長さんが逆方向に進まれてしまったのかなと思いまして、急遽、立候補することになりました」

小川氏のホテル密会問題をめぐる対応の是非が最大の争点となる今回の選挙戦、投開票は明日1月12日に行われます。