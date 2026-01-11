1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、ジェニーが貫禄のステージを披露した。

【映像】妖艶な絡みも…ジェニーの凄まじいパフォーマンス

ジェニーは、5人組ガールズグループBLACKPINKのメンバーとして2016年にデビュー。2025年は1stアルバム『Ruby』のリリース、アメリカの音楽フェス『コーチェラ・フェスティバル』でのパフォーマンスなど、ソロでの活動を精力的に行い、リード曲「like JENNIE」のMVは2026年1月時点で再生回数2億回を突破している。

男性ダンサーとの妖艶なパフォーマンスも

今回の『ゴールデンディスクアワード』でパフォーマンスのトリを飾ったジェニー。真っ赤な衣装に身を包んだダンサーの中に、ブラックのレザー衣装をまとったジェニーが登場すると、客席からは大歓声が。「Filter」では情感的なボーカルや表情でファンを圧倒。ドラマティックなサウンドにのせ、歌い上げるように会場へ歌声を響かせると、それに応えるように歓声も大きくなっていく。ロング丈のジャケットを脱ぎ、へそ出しのタイトな衣装で披露した「Damn Right」では、アンニュイな歌声と男性ダンサーとのムーディーなペアダンスでステージの雰囲気は一変。

ダンサーたちに抱えられながらステージを移動すると、ワイルドなレザージャケットとサングラスを身につけ、大ヒット曲「like JENNIE」へ。イントロが流れるだけで会場の温度が一気に上がる中、力強いラップで台北ドームの空気を完全に掌握するジェニー。声やパフォーマンスだけでなく、表情や佇まいからも圧倒的なオーラを感じさせ、ワールドワイドなアーティストとしての貫禄と余裕を見せる。最後はダンサーたちとのダイナミックな群舞でさらに勢いを増し、赤い紙吹雪が舞う中でステージを締めくくった。

視聴者からは、「ソロでこれはほんとにすごい」「これぞ女神」「鳥肌」「桁違い」「女王降臨」「かっこいい！」「生歌つええ」「ジェニー生歌やば」「生歌えぐい」「演出レベチ」「かっこよすぎ」「めちゃくちゃセクシー」「伝説のステージ」「こんなステージ見たことない！」「ジェニーにしかできない」「最高すぎる」など、圧倒的なステージに魅せられた熱い声が集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）