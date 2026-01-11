＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡

12月にデビューしたばかりの9人組新鋭グループ、MORE STARが初々しくステージに登場した。

冒頭ではメンバーが1人ずつランウエーを歩き、大歓声を浴びた。その後、「もっと、キラッと」「ハグ！」の2曲をパフォーマンス。9日には静岡県内の4曲をめぐってテレビ番組ジャックを行っており、萩田そら（20）は「9日に続いて、また静岡に来てライブができてうれしいです」と笑顔で話した。

MORE STARはFRUITS ZIPPERらがいるアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビューした5組目の最新グループ。同プロジェクトグループでは最多となる新井心菜（17）遠藤まりん（18）笹原なな花（16）鈴木花梨（19）高梨ゆな（20）中山こはく（17）萩田そら（20）森田あみ（17）山本るしあ（18）の9人でデビューした。初々しくステージを終え、鈴木は「また静岡でライブができるように頑張ります！」と語って締めくくった。

イベントにはFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETら総勢50人以上のメンバーが集結。テーマは「KAWAIIで世界を埋めつくす。」で、MCは静岡4局の大場舞桜（静岡朝日テレビ）、弦間彩華（テレビ静岡）、澤井志帆（静岡第一テレビ）、杉本真子（静岡放送）の4アナウンサーが交代で務めた。