¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥É¥é2¡¦ÌÓÍø³¤Âç¤Ï¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Ø¥È¥Ø¥È¡¡ÀÐ³À¸µµ¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ç¤³¤ó¤ÊµåÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¤Ï¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¢»þÀÞÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÈè¤ì¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£Âç»þÂå¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÓÍøÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡Ö¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£·Ú²÷¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤¹¥É¥é1¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤ä¥É¥é3¡¦±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¤é¹â¹»À¸Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬½éÆü¤ËÌÓÍøÅê¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â²¼¤«¤éÉâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£µå¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÓÍøÅê¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÐ³À¤â¥¨¥°¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÐ³ÀÅê¼ê¤Î¡È¥¨¥°¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¤Ç¥¹¡¼¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤ë´¶¤¸¡£·ë¹½¤¤¤¤µåÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µå°Ò¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¥ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤³¤ó¤ÊµåÅê¤²¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÃç¤Î¤è¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÓÍøÅê¼ê¤Ï¡ÖÀÐ³À¤È±üÂ¼¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤á¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçÀ»¤µ¤ó¤ÈÉÚ»Î(È»ÅÍ)¤µ¤ó¤¬2¸Ä¾å¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤½¤ÎÄÌ²áÅÀ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î¿·¿Í¹çÆ±¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£