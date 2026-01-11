◆ラグビー 全国大学選手権決勝 明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）

伝統の一戦となったラグビー大学選手権決勝で、早大が明大に１０ー２２で屈し、６季ぶりの日本一はかなわなかった。前半９分にＰＧで先制。ＳＯ服部亮太がハイパントを多用したが、なかなかトライラインに迫ることができず、前半２８分にはＦＢ矢崎吉高が危険なプレーでシンビン（１０分間の一時的退場）に。後半も流れをつかめず、反撃は３２分の１トライに封じ込められた。

試合後の会見で大田尾竜彦監督は「彼らが本来持つアグレッシブさを出してあげられなかったのは自分の責任かなと強く思う」と振り返った。事前のミーティングで試合終盤にリードされた想定もしており「残り１０分で２本差（２トライ＝１４点差）なら全然、射程圏内」と

踏んでいたが、焦りから攻め急ぎからミスが生まれた。ＣＴＢ野中健吾主将も「定はしていたけど、いざとなってみると攻め急ぐメンタルはあったのかなと思う」と肩を落とした。

ハイパントを多用したことについては、大田尾監督は「敵陣でのセットプレーを増やしたかった」と意図を明かした。ただキックを使ったことでボールを保持する時間が短くなったことで「特に前半、受け身に回ったかな」と分析していた。