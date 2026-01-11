柳ヶ浦、高校女子サッカー初制覇！　神村学園は史上初の男女アベック優勝ならず

第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会・決勝が11日に行われ、柳ヶ浦高校（大分）と神村学園高等部（鹿児島）が対戦した。



初優勝を目指す柳ヶ浦と、2大会連続の決勝進出を果たした神村学園の一戦は43分にコーナーキックから村上凜果が頭で合わせて柳ヶ浦が先制すると、これが決勝点となり、1−0で柳ヶ浦が勝利し、悲願の初優勝を飾った。



なお、男子の第104回全国高校サッカー選手権大会では神村学園と鹿島学園（茨城）が決勝に進出しているため、史上初の男女アベック優勝も期待されていた神村学園だが、あと一歩及ばず。藤枝順心高校に0−5で敗れた前回大会に続いて、2大会連続決勝で涙を呑む結果となった。



【スコア】

柳ヶ浦高校 1−0 神村学園高等部



【得点】

1−0 43分 村上凜果（柳ヶ浦高校）