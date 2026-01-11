AKB48新センター・伊藤百花、美脚際立つミニワンピ×ブーツのブラウンコーデ披露「センスの塊」「透明感レベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/11】AKB48の伊藤百花が1月10日、自身のInstagramを更新。ロングブーツを履いたミニワンピース姿を披露した。
【写真】可愛すぎるAKB新センター「透明感レベチ」美脚際立つミニ丈私服姿
伊藤は「帽子がおしゃれなの…」とコメントし、白いキャスケットをかぶったショットを複数枚投稿。ブラウン系のチェック柄のミニワンピースに白いベストを羽織り、膝下までのブラウンのロングブーツを履いたコーディネートで、スラリと美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「センスの塊」「どのアイテムもおしゃれすぎる」「帽子似合ってて可愛い」「理想のスタイル」「透明感レベチ」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、最新67thシングルのセンターに選ばれた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
