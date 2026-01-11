元AKB48河西智美、美ボディ際立つヒョウ柄ビキニのハワイショット公開「スタイル抜群」「すごく似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】元AKB48の河西智美が1月10日、自身のInstagramを更新。ハワイでのビキニ姿を公開した。
河西は「写真はハワイの時の」と記し、プールでのビキニショットを複数枚投稿。帽子をかぶりサングラスをかけて、美しいボディが際立つヒョウ柄のビキニを着用しており、「久しぶりのハワイにテンション上がって豹柄の水着とか買ったけど（謎の帽子もw）恥ずかしすぎてホテルのプールで写真だけ撮って秒で着替えに戻りました」と振り返った。
そして、Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」にハマっていることを綴り、「ラヴ上等って感じの写真じゃない？私は、つーちゃんと綺麗ちゃん推し」と推しも明かしている。
この投稿に、ファンからは「ヒョウ柄似合ってる」「スタイル抜群」「ハワイの風景に映えてる」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
